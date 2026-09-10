Visite guidée de l’écomusée des Outils d’autrefois, Écomusée des Outils d’autrefois, Arinthod

Informations pratiques

Visite guidée de l’écomusée des Outils d’autrefois 19 et 20 septembre Écomusée des Outils d’autrefois Jura

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’écomusée Les Outils d’autrefois ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. La visite commentée vous permettra de découvrir et de manipuler près de 3 000 outils ou objets issus de la Petite Montagne (sud du Jura), pays s’étendant de Thoirette à Orgelet et parcouru par trois rivières : l’Ain, la Valouse et le Suran. L’écomusée est situé sur la butte castrale de l’ancien château d’Arinthod, sur le chemin du Patrimoine.

Écomusée des Outils d’autrefois 1 rue de la Chapelle 39240 Arinthod Arinthod 39240 Arinthod Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 56 73 51 81 https://www.mairiearinthod.fr/agenda/;https://www.terredemeraudetourisme.com/culture/ecomusee-les-outils-dautrefois/ parkings à proximité – accès handicapés.

L’écomusée Les Outils d’autrefois ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. La visite commentée vous permettra de découvrir et de manipuler près de 3 000 outils ou objets…

© Michel Chapotte