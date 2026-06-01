Visite guidée de l’église, 1 rue saint André SAINT MARTIN DE MAY, Saint-Martin-de-May

Visite guidée de l’église Samedi 19 septembre, 14h00 1 rue saint André SAINT MARTIN DE MAY Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite guidée et commentée, historique de la construction expliquant la participation effective des mineurs exerçant à la mine de minerai de fer. Architecte M. Bienvenu avec la participation de Mme Guégan

1 rue saint André SAINT MARTIN DE MAY saint martin de may Saint-Martin-de-May 14320 Calvados Normandie 0231799868 http://www.may.sur.orne.fr Ancienne église détruite par les bombardements de 1944, reconstruite en 1950 en s’inspirant des puits de la mine de minerai de fer, inscrite au patrimoine religieux du 20e siècle Lieu de visite à St Martin de May quartier May sur Orne; A partir du périphérique sud de Caen prendre la sortie 11 direction Flers

Visite guidée et commentée, historique de la construction expliquant la participation effective des mineurs exerçant à la mine de minerai de fer. Architecte M. Bienvenu avec la participation de Mme…