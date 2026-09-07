Visite guidée de l’église de Blaudeix, Église Saint-Jean-Baptiste, Blaudeix

Informations pratiques

Visite guidée de l’église de Blaudeix 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Creuse

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

⛪ Visite commentée de l’église de Blaudeix

Partez à la découverte de l’église de Blaudeix en compagnie de Monsieur Bruniquel.

Cette visite guidée vous permettra de mieux comprendre l’histoire, l’architecture et les particularités de cet édifice remarquable.

Une belle occasion d’en apprendre davantage sur ce patrimoine local et de poser toutes vos questions à un guide avisé.

Église Saint-Jean-Baptiste 16 D81, 23140 Blaudeix, France Blaudeix 23140 Blaudeix Creuse Nouvelle-Aquitaine Petit édifice rectangulaire à nef unique et chevet plat, sans doute construit d’un seul jet à la fin du XIIIe siècle, la flèche exceptée. Il est voûté sur croisées d’ogives, avec liernes et tiercerons. Cette église aurait appartenu à une commanderie de l’ordre de Malte.

⛪ Visite commentée de l’église de Blaudeix

© CCT