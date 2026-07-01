Visite guidée de l’église de Lémenc et de sa crypte, Eglise Saint Pierre de Lémenc, Chambéry

Informations pratiques

Visite guidée de l’église de Lémenc et de sa crypte 19 et 20 septembre Eglise Saint Pierre de Lémenc Savoie

Sur inscription à partir du 4 septembre sur www.chambery.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00

Laissez-vous conter l’histoire de Lémenc au fil des siècles en compagnie d’un guide-conférencier.

De Lemencum station gallo-romaine mentionnée dans la Table de Peutinger en passant par la crypte avec son énigmatique rotonde jusqu’à l’église priorale gothique, découvrez ce haut lieu patrimonial chambérien.

Sur inscription à partir du 4 septembre sur www.chambery.fr

Eglise Saint Pierre de Lémenc 10 place de la Tour du Prince 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.chambery.fr/ »}] [{« link »: « http://www.chambery.fr »}]

Laissez-vous conter l’histoire de Lémenc au fil des siècles en compagnie d’un guide-conférencier.

C. Haas – Grand Chambéry Alpes Tourisme