Visite guidée de l’église de Lémenc et de sa crypte, Eglise Saint Pierre de Lémenc, Chambéry
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint Pierre de Lémenc · Chambéry
Informations pratiques
Visite guidée de l’église de Lémenc et de sa crypte 19 et 20 septembre Eglise Saint Pierre de Lémenc Savoie
Sur inscription à partir du 4 septembre sur www.chambery.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00
Laissez-vous conter l’histoire de Lémenc au fil des siècles en compagnie d’un guide-conférencier.
De Lemencum station gallo-romaine mentionnée dans la Table de Peutinger en passant par la crypte avec son énigmatique rotonde jusqu’à l’église priorale gothique, découvrez ce haut lieu patrimonial chambérien.
Sur inscription à partir du 4 septembre sur www.chambery.fr
Eglise Saint Pierre de Lémenc 10 place de la Tour du Prince 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.chambery.fr/ »}] [{« link »: « http://www.chambery.fr »}]
Laissez-vous conter l’histoire de Lémenc au fil des siècles en compagnie d’un guide-conférencier.
C. Haas – Grand Chambéry Alpes Tourisme
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