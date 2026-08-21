Visite guidée de l’église de Montjean-sur-Loire, Place de l’Église – Montjean-sur-Loire – 49570 MAUGES SUR LOIRE, Montjean-sur-Loire

samedi 19 septembre 2026 · Place de l'Église - Montjean-sur-Loire - 49570 MAUGES SUR LOIRE · Montjean-sur-Loire

Informations pratiques

Visite guidée de l’église de Montjean-sur-Loire 19 et 20 septembre Place de l’Église – Montjean-sur-Loire – 49570 MAUGES SUR LOIRE Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Organisée à destination du grand public, ces visites sont proposées par l’ASEM – Association de Sauvegarde de l’Eglise de Montjean, en partenariat avec la Paroisse de la Nouvelle Alliance.

Visites d’une durée de 1h30 destinées au grand public, afin que chacun puisse (re)découvrir ce magnifique patrimoine cultuel.

Ces visites portent sur l’histoire, l’architecture de l’église, ses fondations et permettront de communiquer sur les travaux de rénovation à venir.

Place de l’Église – Montjean-sur-Loire – 49570 MAUGES SUR LOIRE Place de l’Église – Montjean-sur-Loire – 49570 MAUGES SUR LOIRE Montjean-sur-Loire 49570 Centre-ville Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 63 38 64 71 Une église monumentale

Remplaçant l’ancienne église paroissiale alors située Place Jeanne d’Arc ; la nouvelle église St Symphorien fut bâtie sur les ruines du château seigneurial de Montjean.

Sa construction avait alors suscité beaucoup d’enthousiasme et l’afflux de nombreux dons. Mesurant 50 mètres de long sur 18 mètres de large et pouvant accueillir plus d’un millier de fidèles, les Montjeannais ont voulu une église aux allures de cathédrale : lumineuse, élancée et visible à plusieurs lieux à la ronde !

Edifiée entre 1859 et 1864 suivant les plans de l’architecte Alfred-Edouard HEULIN, l’église Saint-Symphorien est un parfait exemple de l’architecture religieuse « néogothique ».

Un projet de restauration historique

Subissant les affres du temps et faute d’investissement suffisant, l’état d’altération de notre église est devenu tellement avancé, qu’il y a un risque réel de chutes de pierre, nécessitant la mise en place d’un périmètre de sécurité à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur en interdisant l’accès aux bas-côtés.

Le désordre le plus inquiétant est d’ordre structurel, puisque les contreforts et arcs-boutants sont fragilisés dans leur rôle de soutien des murs et des voutes, avec un risque d’affaissement, voire d’effondrement de l’édifice.

Face à ces nombreux défis, la seule réponse est de sauvegarder ce formidable héritage vieux de plus de 150 ans et de le rénover dans son ensemble, fidèle ainsi au vœu de nos ainés lorsqu’ils ont pensé et voulu cette église nouvelle.

Après restauration, l’église Saint-Symphorien retrouvera sa vocation paroissiale. Afin qu’elle soit mieux valorisée, l’ASEM aura alors pour mission de promouvoir des animations patrimoniales et culturelles (concerts, expositions…) afin de faire vivre ce patrimoine exceptionnel.

Mobilisons-nous !

L’ASEM agit aux cotés de la Municipalité de MAUGES-SUR-LOIRE et de la Paroisse de la Nouvelle Alliance pour sauver et restaurer notre église.

Evalué à 6,2 millions d’euros TTC au total et divisé en trois tranches de travaux, le Conseil Municipal a validé le principe d’un accord sur la 1ère tranche de travaux pour 2,4 millions € TTC et d’une option sur la 2ème tranche.

L’édifice étant non classé au titre des Monuments Historiques, l’effort financier pour MAUGES SUR LOIRE est très conséquent, mais indispensable et mérite d’être accompagné.

C’est pourquoi, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine, nous faisons aujourd’hui appel à votre générosité ! Pour chaque don, vous recevrez un reçu fiscal vous permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt.

Aidez-nous à sauver l’église de Montjean-sur-Loire !

Nous comptons sur vous ! Parking à proximité

Organisée à destination du grand public, ces visites sont proposées par l’ASEM – Association de Sauvegarde de l’Eglise de Montjean, en partenariat avec la Paroisse de la Nouvelle Alliance.

© Olivier ORTION