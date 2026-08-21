Visite guidée – La Loire et ses bateaux, Cap Loire, Montjean-sur-Loire

Informations pratiques

Visite guidée – La Loire et ses bateaux 19 et 20 septembre Cap Loire Maine-et-Loire

3€ pour tous, gratuit moins de 4 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Profitez d’une visite commentée dans la salle d’exposition pour explorer le riche patrimoine de la cité ligérienne. De la pirogue à l’automoteur, découvrez comment les bateaux de Loire ont évolué au fil du temps. Une occasion idéale d’en apprendre davantage sur la Loire, fleuve légendaire, et sur son rôle central dans une activité économique intense.

Cap Loire 20, rue d’anjou 49570 Montjean-sur-Loire Montjean-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241390710 https://www.caploire.fr Cap Loire est un parc de découverte dédié à l’univers de la Loire, à son histoire, à ses bateaux et à la vie qui s’est développée autour du fleuve. Sa particularité est unique : ici, les bateaux ne sont pas sur l’eau, mais installés dans les jardins, permettant une découverte originale et accessible à tous.

Après avoir visité la salle d’exposition, vous tomberez nez à nez avec le Cap Vert, une péniche classée Monument historique. Ce bateau a la particularité d’avoir transporté des cacahuètes entre 1940 et 1960 pour la fabrication d’huile d’arachides. Il est aujourd’hui le dernier témoin de l’époque fluviale.

En poursuivant votre parcours, vous découvrirez la Billette, une toue cabanée destinée à la pêche au filet-barrage. Cette technique de pêche traditionnelle permettait de capturer le saumon et la grande alose grâce à un immense filet traversant le fleuve.

Pour finir, avancez vers la Montjeannaise. Ce bateau en bois, appelé communément une gabarre, est la reconstitution d’un grand chaland de Loire du XVIIIᵉ siècle, destiné au transport de marchandises. 30 minutes d’Angers

40 minutes de Cholet

50 minutes de Nantes

Parking gratuit en face de Cap Loire

Parking camping-car sur la place du Vallon à 2 minute à pieds de Cap Loire

Par la route : autoroute A11 (Paris/Nantes), sortie n°19 vers Beaupréau/Chalonnes ; Montjean-sur-Loire et Cap Loire sont à 10 minutes de la sortie. Route départementale D723 (Paris/Nantes).

Par le train : TGV Atlantique Paris–Nantes et TER Angers–Nantes (arrêts quotidiens), gare SNCF de Champtocé-sur-Loire à 3 km.

En car : réseau Anjou-Bus au départ d’Angers, lignes 23, 23b et 35.

En vélo : suivre le circuit de la Loire à Vélo, CAP LOIRE se situe à 200 m de l’itinéraire.

Profitez d’une visite commentée dans la salle d’exposition pour explorer le riche patrimoine de la cité ligérienne. De la pirogue à l’automoteur, découvrez comment les bateaux de Loire.

©D.Drouet – Cap Loire