Visite guidée de l’église de Morthemer, Église Notre-Dame de Morthemer, Valdivienne

Informations pratiques

Visite guidée de l’église de Morthemer Samedi 19 septembre, 14h30, 16h00 Église Notre-Dame de Morthemer Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Accolée au château et dominant le joli village de Morthemer, l’Eglise Notre-Dame, classée Monuments Historiques, est un édifice complexe des XIe, XIIIe, XIVe siècles : une nef unique à quatre travées de style gothique et transept dissymétrique (XIIIe, XIVe siècles), un chœur roman en hémicycle surmontant une crypte à trois vaisseaux (fin XIe siècle).

La crypte possède des peintures murales gothiques représentant le Christ en majesté et les Quatre Evangélistes. L’église conserve une petite cuve baptismale du XIIe siècle et un gisant du XIVe siècle.

Deux tableaux, récemment restaurés, ont été offerts par l’impératrice Eugénie de Montijo dont l’un représente le « Miracle des Perdrix ». Les extensions du château à la fin du XVIIe siècle ont conduit l’église à y être accolée, condamnant son portail gothique et conduisant à sa fortification temporaire.

Venez profiter d’une visite commentée de ce monument historique unique !

Église Notre-Dame de Morthemer 1 Chemin de Chez Bibi, 86300 Valdivienne, France Valdivienne 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549563026 https://www.valdivienne.fr/culture-et-tourisme/patrimoine/928-eglise-de-morthemer

Accolée au château et dominant le joli village de Morthemer, l’Eglise Notre-Dame, classée Monuments Historiques, est un édifice complexe des XIe, XIIIe, XIVe siècles : une nef unique à quatre travées…

©Béatrice Guyonnet