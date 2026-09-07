Visite guidée de l’église de Saint Julien du Serre, Eglise Saint Julien du Serre, Saint-Julien-du-Serre

Informations pratiques

Visite guidée de l’église de Saint Julien du Serre 19 et 20 septembre Eglise Saint Julien du Serre Ardèche

Visite gratuite, accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

DECOUVERTE DE NOTRE EGLISE ROMANE

Son histoire, ses chapitaux…

« La présence d’une église dédiée à saint Julien de Brioude, martyr auvergnat du IIIe siècle, est antérieure au XIIe siècle.

Dès le XI siècle, l’église de Saint julien du Serre est une dépendance du prieuré d’Ucel, qui appartient à l’abbaye de Saint Chaffre du Monastier en haute Loire, près du Puy-en-Velay.

Le vocable de l’église, Saint Julien, permet cependant de penser qu’elle existe déjà depuis plusieurs siècles.

Construite dans le courant du XIIe siècle, elle se composait originairement d’une abside prolongée par une nef. A la jonction du chœur et de la nef s’élevait un simple clocher-mur à double arcade.

De la première église, il ne reste qu’un linteau, peut-être du XI siècle, réutilisé sur la fenêtre sud de l’abside… »

Vous pourrez suivre la visite commentée, son histoire, ses chapiteaux historiés autour de l’église, ceux de l’intérieur avec le chapiteau de l’Annonciation par l’Archange Gabriel à la Vierge Marie, voir d’anciennes photos de l’église ,du village et des travaux effectués entre 1980 et 1990.

Les Amis de l’Eglise seront présents pour vous acceuillir

Eglise Saint Julien du Serre rue de l’école Saint-Julien-du-Serre 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0687758240

DECOUVERTE DE NOTRE EGLISE ROMANE

©Yves Briens