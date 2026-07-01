Visite guidée de l’église de Sarrians, Eglise de Sarrians, Sarrians

Informations pratiques

Visite guidée de l’église de Sarrians Dimanche 20 septembre, 15h00 Eglise de Sarrians Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrir cet ancien prieuré clunisien, devenu église paroisiale. rare exemple du premier art roman, art de maçons. Construit entre 1025 et 1037.

Eglise de Sarrians Place Guillaume 1er 84260 Sarrians Sarrians 84260 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Découvrir cet ancien prieuré clunisien, devenu église paroisiale. rare exemple du premier art roman, art de maçons. Construit entre 1025 et 1037.

©Nathalie Gensonnet