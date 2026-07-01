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AGENDA · Sarrians

Visite guidée de l’église de Sarrians, Eglise de Sarrians, Sarrians

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise de Sarrians · Sarrians

Visite guidée de l’église de Sarrians, Eglise de Sarrians, Sarrians

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise de Sarrians
Adresse
Place Guillaume 1er 84260 Sarrians
Ville
84260 Sarrians
Département
Vaucluse

Visite guidée de l’église de Sarrians Dimanche 20 septembre, 15h00 Eglise de Sarrians Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrir cet ancien prieuré clunisien, devenu église paroisiale. rare exemple du premier art roman, art de maçons. Construit entre 1025 et 1037.

Eglise de Sarrians Place Guillaume 1er 84260 Sarrians Sarrians 84260 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Découvrir cet ancien prieuré clunisien, devenu église paroisiale. rare exemple du premier art roman, art de maçons. Construit entre 1025 et 1037.

©Nathalie Gensonnet