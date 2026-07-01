Visite guidée de l’église de Sarrians, Eglise de Sarrians, Sarrians
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise de Sarrians · Sarrians
Informations pratiques
Visite guidée de l’église de Sarrians Dimanche 20 septembre, 15h00 Eglise de Sarrians Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Découvrir cet ancien prieuré clunisien, devenu église paroisiale. rare exemple du premier art roman, art de maçons. Construit entre 1025 et 1037.
Eglise de Sarrians Place Guillaume 1er 84260 Sarrians Sarrians 84260 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Découvrir cet ancien prieuré clunisien, devenu église paroisiale. rare exemple du premier art roman, art de maçons. Construit entre 1025 et 1037.
©Nathalie Gensonnet