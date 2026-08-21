Visite guidée de l’église de Thury, Église Saint-Julien de Thury, Thury

Informations pratiques

Visite guidée de l’église de Thury Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Julien de Thury Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite commentée de l’église de Thury !

Découvrez l’église de Thury à travers une visite guidée, où histoire, architecture et anecdotes vous seront révélées. Une occasion idéale pour explorer ce patrimoine local et percer ses secrets.

Pour tous les curieux et amateurs d’art sacré !

Église Saint-Julien de Thury 89520 Thury Thury 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 07 89 27 99 56 http://thury89.fr Découvrez cette église des XVe et XVIe siècles classée au titre des Monuments historiques et son trésor. Vous pourrez également monter à la tour panoramique et découvrir l’exposition temporaire présentée dans les combles.

Visite commenté de l’église de Thury.

© Jean François PICOT