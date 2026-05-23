Fête de la Saint Julien Thury
Fête de la Saint Julien Thury samedi 22 août 2026.
Thury
Fête de la Saint Julien
Centre ville Thury Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23
Fête de la Saint Julien , samedi à 19 h 00 buvette et restauration sur place , à 21h30 retraite aux flambeaux accompagnée de la fanfare, feu d’artifice offert par la municipalité, concert .
Dimanche 6 h 00 vide grenier, buvette et restauration sur place, foodtrucks locaux, village de jeux et stand de maquillage pour enfants, association ASPPIF circuit en petit train et exposition. .
Centre ville Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 51 85 84 comitedesfetesthury@gamil.com
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English : Fête de la Saint Julien
L’événement Fête de la Saint Julien Thury a été mis à jour le 2026-05-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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