Thury

Fête de la Saint Julien

Centre ville Thury Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-23

Fête de la Saint Julien , samedi à 19 h 00 buvette et restauration sur place , à 21h30 retraite aux flambeaux accompagnée de la fanfare, feu d’artifice offert par la municipalité, concert .

Dimanche 6 h 00 vide grenier, buvette et restauration sur place, foodtrucks locaux, village de jeux et stand de maquillage pour enfants, association ASPPIF circuit en petit train et exposition. .

Centre ville Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 51 85 84 comitedesfetesthury@gamil.com

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English : Fête de la Saint Julien

L’événement Fête de la Saint Julien Thury a été mis à jour le 2026-05-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !