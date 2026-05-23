Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la Saint Julien Thury

Fête de la Saint Julien Thury samedi 22 août 2026.

Adresse : Centre ville

Ville : 89520 Thury

Département : Yonne

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Thury

Fête de la Saint Julien

Centre ville Thury Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23

Fête de la Saint Julien , samedi à 19 h 00 buvette et restauration sur place , à 21h30 retraite aux flambeaux accompagnée de la fanfare, feu d’artifice offert par la municipalité, concert .
Dimanche 6 h 00 vide grenier, buvette et restauration sur place, foodtrucks locaux, village de jeux et stand de maquillage pour enfants, association ASPPIF circuit en petit train et exposition.   .

Centre ville Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 51 85 84  comitedesfetesthury@gamil.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Saint Julien

L’événement Fête de la Saint Julien Thury a été mis à jour le 2026-05-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

À voir aussi à Thury (Yonne)