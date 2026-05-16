Représentation Théâtrale Thury
Représentation Théâtrale Thury dimanche 21 juin 2026.
Thury
Représentation Théâtrale
Salle des fêtes Thury Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 20:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Représentation Théâtrale, 13 Saynètes de Jean-Pierre Martinez et Georges Feydeau Histoires de Cœurs . Par la troupe les Clémentines Sous la direction de Xavier Clément. .
Salle des fêtes Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 22 69 mairiedethury@wanadoo.fr
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English : Représentation Théâtrale
L’événement Représentation Théâtrale Thury a été mis à jour le 2026-05-16 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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