concert Lacadencia vernissage expo Multitudes, eglise saint Julien Thury 89520, Thury
concert Lacadencia vernissage expo Multitudes, eglise saint Julien Thury 89520, Thury vendredi 26 juin 2026.
concert Lacadencia vernissage expo Multitudes Vendredi 26 juin, 20h30 eglise saint Julien Thury 89520 Yonne
entré libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T20:30:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-26T20:30:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00
concert et vernissage d’une exposition .
Concert de musique vocale par l’ensemble « Lacadencia » choeur de femmes dirigé par Anne Legoff .
Présentation de l’arbre de Jessé du portail de l’église de Thury , arbre exceptionnel à deux branches , branche royale de Joseph et branche sacerdotale de Marie , le tout sulpté dans un oculus .
Vernissage de l’exposition « Multitudes » de Pierre Marty qui présente la multitude des humains sous forme de petits mobiles de bois brûlé et doré faisnat suite aux deux branches de Jessé . Exposition dans les combles illuminés .
Présentation du tableau du trésor « St François d’Assise recevant les stigamtes sur le mont Arverne » huile su bois du 16 ème .
eglise saint Julien Thury 89520 place de l’église 20 Thury Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0789279956 »}]
au cours d’un concert donné par l’ensemble vocal choeur de femmes Lacadencia , sera présenté l’arbre de Jessé de l’église et l’exposition « Multitudes « de bois brûlé de Pierre Marty dans les combles concert vocal-exposition –
Jean-François Picot
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