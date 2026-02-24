Randonnée La bataille de Fontenoy Rue du Boichet Thury

Randonnée La bataille de Fontenoy

Rue du Boichet Place de l’Eglise Thury Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-08-03 17:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-08-03

Sur un trajet linéaire, suivre les armées de Charles et de Louis et comprendre les épisodes de la bataille sur le plateau du Deffand et au Solmet. Visite du Musée de la bataille à Fontenoy. Départ de l’église de Thury à 14 h 00. Prévoir un véhicule à Fontenoy pour le retour (nous contacter). Distance 10 km.

Randonnée sur inscription préalable obligatoire https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNqTaJpOWB_ncb65NrDmuaOa2uXX92sJfrXOlTJm6SdMsOOw/viewform?usp=header .

Rue du Boichet Place de l'Eglise Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 27 99 56

