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AGENDA · Chirac-Bellevue

Visite guidée de l’église, Église, Chirac-Bellevue

samedi 19 septembre 2026 · Église · Chirac-Bellevue

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église
Adresse
19160 Chirac-Bellevue
Ville
19160 Chirac-Bellevue
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite guidée de l’église Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Église Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Découvrez le site en visite libre ou profitez d’une visite commentée proposée par l’association à l’origine de sa rénovation.

Église 19160 Chirac-Bellevue Chirac-Bellevue 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555958210 Eglise dont les objets et la chaire sont en cours de rénovation parking à proximité
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