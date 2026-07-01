Visite guidée de l’église, Église Saint-André, Le Plessis-Sainte-Opportune
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-André · Le Plessis-Sainte-Opportune
Informations pratiques
Visite guidée de l’église Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-André Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Présentation de l’architecture , description des stalles, de la sacristie, des cloches, du chœur
Église Saint-André Rue de l’église Saint-André, 27170 Le Plessis-Sainte-Opportune Le Plessis-Sainte-Opportune 27170 Eure Normandie 06 20 84 83 05 Église classée monument historique en 1921
Présentation de l’architecture , description des stalles, de la sacristie, des cloches, du chœur
© Bernard Nathalie