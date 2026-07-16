Visite guidée du domaine, Domaine de Saint-Léger, Le Plessis-Sainte-Opportune

Informations pratiques

Visite guidée du domaine Dimanche 20 septembre, 14h30 Domaine de Saint-Léger Eure

RDV 4 rue de la chapelle, départs des visites à 14h30, 16h et 17h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du Domaine de Saint-Léger : sa chapelle restaurée remontant au XIe siècle, son parc à l’anglaise, les façades du château du XVIIe siècle, son colombier, et son logis-grange du XVe siècle.

RV au 4 rue de la Chapelle pour une visite du domaine :

Château (XVII° s) et son parc à l’anglaise (visite uniquement extérieure)

Logis grange du XV°s

Chapelle

Colombier

Visites commentées à 14h30, 16h et 17h30

Durant toute l’après-midi :

– Une dégustation-vente de miel produit localement sera t proposée dans le logis grange.

Domaine de Saint-Léger 10 rue de la chapelle, 27170 Le Plessis-Sainte-Opportune Le Plessis-Sainte-Opportune 27170 Eure Normandie https://www.instagram.com/les_amis_de_st_leger_/ Au cœur de la Normandie, sur la commune du Plessis-Sainte-Opportune, le Domaine de Saint Léger est situé en lisière de forêt, à proximité de la vallée de la Risle. L’actuel château a été édifié au milieu du XVIIe siècle, inspiré par le classicisme français de l’époque, puis a connu des transformations aux XVIIIe et XIXe siècles.

Le domaine comprend également un élégant colombier, une chapelle dédiée à Saint-Léger, ainsi que l’ancien logis-grange seigneurial datant du Moyen-Âge. L’ensemble des bâtiments prend place dans un parc paysager à l’anglaise et une forêt préservée.

Le château et la chapelle ont été inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques le 2 novembre 1976. L’entrée du domaine se fait par la chapelle de Saint-Léger

Visite guidée du Domaine de Saint-Léger : sa chapelle restaurée remontant au XIe siècle, son parc à l’anglaise, les façades du château du XVIIe siècle, son colombier, et son logis-grange du XVe au 4 …

© Grégoire Ippolito