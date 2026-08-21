Visite guidée de l’église, Église Saint-André, Vierville-sur-Mer

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Église Saint-André Calvados

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Lisons ensemble les murs de l’église

Un parcours commenté de l’extérieur et de l’intérieur de l’église est proposé. Nous « lirons » les murs du bâtiment et cela nous permettra de voyager du Moyen Age à aujourd’hui. Ceci en passant par le XIVème, la Révolution et le débarquement sur Omaha Beach. Nous évoquerons l’arrivée des pèlerins anglais au port de Vierville en route vers Saint Jacques de Compostelle via l’Abbaye de Cerisy et les destructions des 6 et 7 juin 1944. Nous nous arrêterons devant deux étranges chapiteaux du XIVème et évoquerons la vie de Saint André devant le Haut Relief du XIIIème. Cette visite sera illustrée par de nombreuses photographies « avant et après le D Day».

Église Saint-André Rue Chasse au Frêne, 14710 Vierville-sur-Mer, France Vierville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie

Lisons ensemble les murs de l’église

©François Mathy