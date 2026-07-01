Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Germain, Heuqueville

Informations pratiques

Visite guidée de l’église 19 et 20 septembre Eglise Saint-Germain Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

il y aura une personne dédiée à l’évènement, afin d’expliquer l’histoire et la naissance de l’église de Heuqueville.

Eglise Saint-Germain Rue Saint-Germain, 27700 Heuqueville Heuqueville 27700 Eure Normandie 02 32 54 40 26 L’édifice fut reconstruit au XIIIe siècle et les baies de la nef furent repercées au XVIe siècle. Parking à proximité.

il y aura une personne dédiée à l’évènement, afin d’expliquer l’histoire et la naissance de l’église de Heuqueville.