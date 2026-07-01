Visite guidée du parc et du château, Château de Heuqueville, Heuqueville
samedi 19 septembre 2026 · Château de Heuqueville · Heuqueville
Informations pratiques
Visite guidée du parc et du château 19 et 20 septembre Château de Heuqueville Eure
3€, gratuit enfants.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Vsite libre ou commentée du parc et salons du château de Heuqueville.
Château de Heuqueville 3 place des tilleuls, 27700 Heuqueville Heuqueville 27700 Eure Normandie 07 66 24 84 09 https://www.instagram.com/chateaudeheuqueville?igsh=MXVuMnExNmVpNG1waQ== Bâtiment du milieu du XVIIe siècle. Parking à disposition à l’extérieur du parc, accueil à l’entrée et visite à pied.
Vsite libre ou commentée du parc et salons du château de Heuqueville.
©chateaudeheuqueville
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