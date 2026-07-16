Visite guidée de l’église, Église Saint-Jean de Baptiste, Saint-Thibault-des-Vignes
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Jean de Baptiste · Saint-Thibault-des-Vignes
Informations pratiques
Visite guidée de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Jean de Baptiste Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00
Visite guidée de l’église, vitraux, reliques, reliquaires, chapiteaux, baptistère, objets du culte et son exterieur : chevet richement aménagé, renforts, chapiteaux, jardin du chateau, ainsi que des expositions.
Église Saint-Jean de Baptiste Place de l’Eglise, 77400 Saint-Thibault-des-Vignes, France Saint-Thibault-des-Vignes 77400 Seine-et-Marne Île-de-France
Visite guidée de l’église
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