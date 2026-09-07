Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Martin, Mitry-Mory

Informations pratiques

Visite guidée de l’église 19 et 20 septembre Eglise Saint-Martin Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’église Saint-Martin de Mitry-Mory témoigne de la transition entre le Moyen-âge et la Renaissance. De structure gothique, elle contient des ornements sculptés du XVIe siècle dignes d’intérêt. Les vitraux réalisés plus tardivement (vers 1900) par la maison Haussaire forment un ensemble harmonieux d’une quinzaine de verrières. L’église possède également un orgue remarquable des XVIIe et XVIIIe siècles.

Eglise Saint-Martin 4 place de l’Eglise 77290 Mitry-Mory Mitry-Mory 77290 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 21 61 10 Bâtie entre 1480 et 1515/30, l’église Saint-Martin de Mitry-Mory présente une architecture remarquable de style gothique tardif et des premiers temps de la Renaissance. Classée au titre des monuments historiques en 1973, l’église a connu de nombreuses restaurations à travers les siècles.

Elle possède un orgue classique d’une importance majeure, datant du XVIIe siècle, sur lequel de grands noms de la facture d’orgue française sont intervenus. Aujourd’hui, l’orgue se trouve dans un état assez proche de l’origine. Parking à proximité (place de l’Église)

Visite commentée

Olivier Collet