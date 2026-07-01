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AGENDA · Nonant

Visite guidée de l’église, Église Saint-Martin, Nonant

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Martin · Nonant

Visite guidée de l’église, Église Saint-Martin, Nonant

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Martin
Adresse
3 route de Condé-sur-Seulles, 14400 Nonant
Ville
14400 Nonant
Département
Calvados
Tarif
Durée 1h.

Visite guidée de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Calvados

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

VISITE EGLISE

libre :14h17H

guidée : 14h30,16h

Église Saint-Martin 3 route de Condé-sur-Seulles, 14400 Nonant Nonant 14400 Calvados Normandie 06 61 13 07 59 église du XIIe au XIXe s, classée MH
porche XIIe, caveau funéraire, graffitis anciens, exposition vétements liturgiques parking
VISITE EGLISE

martine lemoine

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