AGENDA · Nonant
Visite guidée de l’église, Église Saint-Martin, Nonant
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Martin · Nonant
Informations pratiques
Visite guidée de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Calvados
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
VISITE EGLISE
libre :14h17H
guidée : 14h30,16h
Église Saint-Martin 3 route de Condé-sur-Seulles, 14400 Nonant Nonant 14400 Calvados Normandie 06 61 13 07 59 église du XIIe au XIXe s, classée MH
porche XIIe, caveau funéraire, graffitis anciens, exposition vétements liturgiques parking
VISITE EGLISE
martine lemoine
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- Visite libre de l’église, Église Saint-Martin, Nonant 19 septembre 2026