Visite libre de l’église, Église Saint-Martin, Nonant

Informations pratiques

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

VISITE EGLISE

libre :14h17H

guidée : 14h30,16h

Église Saint-Martin 3 route de Condé-sur-Seulles, 14400 Nonant Nonant 14400 Calvados Normandie 06 61 13 07 59 église du XIIe au XIXe s, classée MH

porche XIIe, caveau funéraire, graffitis anciens, exposition vétements liturgiques parking

VISITE EGLISE

martine lemoine