Visite guidée de l’église, Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Aumale

Informations pratiques

Visite guidée de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire tumultueuse de l’église d’Aumale depuis sa construction et sa place dans la Ville

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Rue Saint-pierre, 76390 Aumale, France Aumale 76390 Seine-Maritime Normandie 02 35 93 40 50 http://www.aumale.com Construction d’un nouvel édifice après la guerre de Cent ans, à partir de 1508. Couvrement de la nef établi après les guerres de Religion, dans le style renaissant, avec piles monocylindriques, chapiteaux circulaires et plafond en bois. De 1890 à 1893, l’architecte Lefort rehabille complètement la nef pour rendre son aspect comparable à celui du choeur (piliers prismatiques sans chapiteaux, fenêtres à réseaux flamboyants, voûtes nervées). Portail sud attribué à Goujon. D929 Axe Amiens – Rouen / Beauvais – Le Tréport – Entrée par la Porte Nord, rue Nicolas Barré.

Venez découvrir l’histoire tumultueuse de l’église d’Aumale depuis sa construction et sa place dans la Ville

© Aumea / Olivier Leullier