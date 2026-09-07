Visite guidée de l’église fortifiée, Église Notre-Dame, Sentein

Informations pratiques

Visite guidée de l’église fortifiée 18 – 20 septembre Église Notre-Dame Ariège

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église fortifiée Notre-Dame de Sentein est un joyau médiéval du Couserans, mêlant architecture défensive et patrimoine roman.

L’église possédait autrefois une enceinte fortifiée du XIIIe siècle, flanquée de cinq tours, dont deux seulement subsistent aujourd’hui. L’unique entrée de cette enceinte s’ouvrait sur la tour nord.

Le clocher constitue le principal vestige des constructions du XIIe siècle, auxquelles appartenait l’ancienne église. Ses deux derniers étages datent du XVIIIe siècle. Sa partie inférieure, carrée à la base, s’élève sur deux niveaux avant d’adopter une forme octogonale, couronnée d’un bandeau orné de huit gargouilles. Cet étage octogonal pourrait dater du XIIIe siècle. Les baies sont encadrées de colonnettes.

Visites commentées sur demande au 06 38 73 19 82.

Église Notre-Dame Rue du Commerce, 09800 Sentein, France Sentein 09800 Ariège Occitanie 0561967392 L’église possédait autrefois une enceinte fortifiée du XIIIe siècle dont il ne subsiste plus que deux tours sur les cinq qui la flanquaient. Une seule entrée existait à cette enceinte, s’ouvrant sur la tour nord. Le clocher représente tout ce qui reste des constructions du XIIe siècle, auquel appartenait l’ancienne église. Les deux derniers étages de ce clocher sont du XVIIIe siècle. La partie inférieure, carrée à la base, comprend deux étages carrés, puis passe à l’octogone et est couronnée d’un bandeau portant huit gargouilles semblant indiquer que là s’arrêtait la construction primitive. L’étage octogone date peut-être du XIIIe siècle. Les baies sont cantonnées de colonnettes.

Église fortifiée Notre-Dame de Sentein – Joyau médiéval du Couserans, alliant architecture défensive et patrimoine roman.

©C;Foltier