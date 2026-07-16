Visite guidée de l’église Notre Dame de France de Juvisy, Église Notre-Dame-de-France, Juvisy-sur-Orge

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Notre Dame de France de Juvisy 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-de-France Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association Les Amis de l’église de Juvisy propose des visites commentées de l’église Notre Dame de France, en continu, les samedi et dimanche après-midi. L’église est également ouverte au public les samedi et dimanche de 9h à 18h. Des panneaux explicatifs sont disposés dans l’église pour des visites libres.

Église Notre-Dame-de-France 3 Place du Marechal Leclerc, 91260 Juvisy-sur-Orge, France Juvisy-sur-Orge 91260 Essonne Île-de-France 0169214381 https://messes.info/lieu/91/juvisy-sur-orge/notre-dame-de-france

Visite commentée

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