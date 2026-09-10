Visite guidée de l’église Notre-Dame de Sermaize-les-Bains, Église de la Nativité de la Vierge, Sermaize-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Église de la Nativité de la Vierge · Sermaize-les-Bains
Informations pratiques
Visite guidée de l’église Notre-Dame de Sermaize-les-Bains Samedi 19 septembre, 14h30 Église de la Nativité de la Vierge Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le service de l’Inventaire général du patrimoine culturel de la Région Grand Est vous propose de découvrir l’église Notre-Dame de Sermaize-les-Bains et son histoire à travers une visite guidée de l’édifice. Architecture, matériaux, vitraux, sculptures : apprenez à décrypter les indices laissés par le temps et à regarder ce monument d’un nouvel œil.
Église de la Nativité de la Vierge 6 Rue des Tuileries, 51250 Sermaize-les-Bains, France Sermaize-les-Bains 51250 Marne Grand Est
A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le service de l’Inventaire général du patrimoine culturel de la Région Grand Est vous propose de découvrir l’église Notre-Dame de et son histoire…
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