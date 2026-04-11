Visite guidée de l’église Notre-Dame de Venizy rue de l’Eglise Venizy
Visite guidée de l’église Notre-Dame de Venizy rue de l’Eglise Venizy jeudi 16 juillet 2026.
Venizy
Visite guidée de l’église Notre-Dame de Venizy
rue de l’Eglise Eglise Notre-Dame Venizy Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Opération spéciale restauration
Dans le cadre de la restauration de l’abside de l’église Notre-Dame, l’Office de Tourisme Serein et Armance propose une visite guidée de l’édifice qui se terminera par l’intervention de Babou Vauquois, restauratrice des peintures murales du choeur de l’église. .
rue de l’Eglise Eglise Notre-Dame Venizy 89210 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr
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English : Visite guidée de l’église Notre-Dame de Venizy
L’événement Visite guidée de l’église Notre-Dame de Venizy Venizy a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Serein Armance St Florentin