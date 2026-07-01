Visite guidée de l’église Notre-Dame, Église Notre-Dame, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Notre-Dame Vendredi 18 septembre, 14h30 Église Notre-Dame Manche

Durée 1h30, 40 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Découvrez les secrets de l’église Notre-Dame de Villedieu-les-Poêles : ses statues peintes, ses vitraux dédiés aux Saints patrons des artisans fondeurs, chaudronniers, étameurs …

Église Notre-Dame Place de la République, 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, France Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie

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©Sabina LORKIN