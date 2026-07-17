Visite guidée de l’église Notre-Dame et échanges avec la restauratrice d’une sculpture de la Vierge à l’Enfant remise en beauté en 2025, Église Notre-Dame, Coust

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Notre-Dame et échanges avec la restauratrice d’une sculpture de la Vierge à l’Enfant remise en beauté en 2025 Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Notre-Dame Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Première visite guidée à 15h, deuxième visite guidée à 16h et exposé de la restauratrice à 15h45 pour les deux groupes.

Église Notre-Dame Place du Général Delfosse 18210 Coust Coust 18210 Cher Centre-Val de Loire 06 89 83 38 66

Visite guidée à 15h et 16h

©association Coust, Notre Village