AGENDA · Coust
Visite guidée de l’église Notre-Dame et échanges avec la restauratrice d’une sculpture de la Vierge à l’Enfant remise en beauté en 2025, Église Notre-Dame, Coust
dimanche 20 septembre 2026 · Église Notre-Dame · Coust
Informations pratiques
Visite guidée de l’église Notre-Dame et échanges avec la restauratrice d’une sculpture de la Vierge à l’Enfant remise en beauté en 2025 Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Notre-Dame Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
- Première visite guidée à 15h, deuxième visite guidée à 16h et exposé de la restauratrice à 15h45 pour les deux groupes.
Église Notre-Dame Place du Général Delfosse 18210 Coust Coust 18210 Cher Centre-Val de Loire 06 89 83 38 66
Visite guidée à 15h et 16h
©association Coust, Notre Village