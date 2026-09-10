Visite guidée de l’église Saint André, Église Saint-André, Château-Renault

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint André 19 et 20 septembre Église Saint-André Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Découvrez l’une des rares églises Renaissance de la région Centre, réputée pour ses 14 verrières de l’atelier Lobin de Tours, ainsi que pour son orgue Cavaillé-Coll et ses fragments de vitraux du XVIᵉ siècle restaurés et présentés sur panneaux et table lumineuse.

Église Saint-André 95 Rue de la République, 37110 Château-Renault, France Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Edifice construit au milieu du XVIe siècle, à la place de l’église priorale détruite peu de temps auparavant. La façade ouest conserve la trace d’une fenêtre en plein cintre qui appartint à l’église priorale. La nef est éclairée par cinq grandes fenêtres à remplage Renaissance. Elle est reliée à un collatéral et à une chapelle. Abside à trois pans, éclairée par trois fenêtres de même style que celles de la nef.

Découvrez l’une des rares églises Renaissance de la région Centre, réputée pour ses 14 verrières de l’atelier Lobin de Tours.

©Ville de Château-Renault