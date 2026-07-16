Visite guidée de l’église Saint-Barthélémy, Eglise Saint-Barthélémy, Andrest

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Barthélémy 19 et 20 septembre Eglise Saint-Barthélémy Hautes-Pyrénées

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite commentée de l’église Saint-Barthélemy d’Andrest

Des bénévoles de l’Association de sauvegarde du patrimoine andrestois vous invitent à découvrir l’histoire mouvementée de l’église Saint-Barthélemy.

Une première église, construite au XIVe siècle, fut incendiée au XVIe siècle pendant les guerres de Religion, puis rénovée au XVIIIe siècle avant de connaître de nouvelles transformations jusqu’à son état actuel.

L’association œuvre aujourd’hui à la sauvegarde et à la restauration de cet édifice, témoin précieux d’un patrimoine en péril.

Eglise Saint-Barthélémy Rue Pasteur, 65390 Andrest Andrest 65390 Hautes-Pyrénées Occitanie https://www.aspa65390.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61564520863278&locale=fr Visite commentée de l’église d’Andrest. Evocation d’une première église construite au XIVème s., brûlée au XVIème s. pendant les guerres de religion, rénovée au XVIIIème s., jusqu’à son état actuel, l’histoire de l’église Saint Barthélémy sera commentée par des bénévoles de l’ASPA.

L’Association de Sauvegarde du Patrimoine Andrestois œuvre pour la sauvegarde et la restauration de l’église d’Andrest. Parking gratuit sur place

Visite commentée de l’église d’Andrest. Evocation d’une première église

©Guy Solotki / Aspa D.R.