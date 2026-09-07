Visite guidée de L’église Saint-Germain-d’Andrésy, Église Saint-Germain-de-Paris, Andrésy

Informations pratiques

Visite guidée de L’église Saint-Germain-d’Andrésy Samedi 19 septembre, 09h30 Église Saint-Germain-de-Paris Yvelines

Rendez-vous 10mn avant la visite sur le parvis de l’église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Visite guidée d’un monument historique classé à visiter sans modération.

Église Saint-Germain-de-Paris 10 boulevard Noël-Marc 78570 Andrésy Andrésy 78570 Centre-Ville Yvelines Île-de-France

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