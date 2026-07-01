Visite guidée de l’église Saint-Gilles, Église Saint-Gilles, Watten

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Gilles Samedi 19 septembre, 16h30 Église Saint-Gilles Nord

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Venez découvrir l’église St-Gilles, son mobilier issu de l’ancienne abbaye, ses vitraux classés monuments historique au cours d’une visite guidée.

Église Saint-Gilles 12 Rue de l’Eglise, 59143 Watten, France Watten 59143 Nord Hauts-de-France 0321882026 http://lille.catholique.fr/saint-gilles-3

Venez découvrir l’église St-Gilles, son mobilier issu de l’ancienne abbaye, ses vitraux classés monuments historique au cours d’une visite guidée.

©Ville de Watten