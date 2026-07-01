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Visite guidée de l’église Saint-Gilles, Église Saint-Gilles, Watten

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Gilles · Watten

Visite guidée de l’église Saint-Gilles, Église Saint-Gilles, Watten

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Gilles
Adresse
12 Rue de l'Eglise, 59143 Watten, France
Ville
59143 Watten
Département
Nord
Tarif
Limité à 20 personnes

Visite guidée de l’église Saint-Gilles Samedi 19 septembre, 16h30 Église Saint-Gilles Nord

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Venez découvrir l’église St-Gilles, son mobilier issu de l’ancienne abbaye, ses vitraux classés monuments historique au cours d’une visite guidée.

Église Saint-Gilles 12 Rue de l’Eglise, 59143 Watten, France Watten 59143 Nord Hauts-de-France 0321882026 http://lille.catholique.fr/saint-gilles-3
Venez découvrir l’église St-Gilles, son mobilier issu de l’ancienne abbaye, ses vitraux classés monuments historique au cours d’une visite guidée.

©Ville de Watten

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