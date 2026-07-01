Visites guidées des fortifications et de l’abbaye de Watten, Tour de l’abbaye, Watten
samedi 19 septembre 2026 · Tour de l'abbaye · Watten
Informations pratiques
Visites guidées des fortifications et de l’abbaye de Watten 19 et 20 septembre Tour de l’abbaye Nord
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Découvrez les anciennes fortifications et la tour de l’abbaye de Watten! Rendez-vous au parking du moulin (site de l’abbaye). Durée: 1h00 environ. Prévoir des vêtements adaptés au temps, de bonnes chaussures et si possible des jumelles!
Tour de l’abbaye Rue de la Montagne, 59143 Watten, France Watten 59143 Nord Hauts-de-France +33321882778 https://www.watten.fr/la-tour-de-labbaye-de-watten [{« type »: « phone », « value »: « 0321882778 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0646336466 »}, {« type »: « email », « value »: « visites@watten.fr »}] Le site classé du Mont de Watten comprend la tour de l’abbaye du XVe siècle et les murs d’enceinte, seuls vestiges de l’établissement religieux fondé au XIe siècle. Parking.
Découvrez les anciennes fortifications et la tour de l’abbaye de Watten! Rendez-vous au parking du moulin (site de l’abbaye). Durée: 1h00 environ. Prévoir des vêtements adaptés au temps, de bonnes et…
©Espaces fortifiés Hauts de France
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