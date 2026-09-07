Visite guidée de l’Eglise Saint-Hubert, Église Saint-Hubert, La Nouaye

Informations pratiques

Visite guidée de l’Eglise Saint-Hubert 19 et 20 septembre Église Saint-Hubert Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Cet édifice des XVe et XVIe siècles, remanié dans la seconde moitié du XIXe siècle, dont le porche monumental et la qualité du décor font son originalité fera prochainement l’objet d’une rénovation.

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-hubert-de-la-nouaye/104331

Des étudiants en BTS tourisme vous accueilleront durant ces 2 jours, apporteront des explications et feront des animations pour les enfants.

Église Saint-Hubert 9 Au Bois Guihel, 35137 La Nouaye, France La Nouaye 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33299092535 https://www.lanouaye.fr https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA35000059 [{« link »: « https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-hubert-de-la-nouaye/104331 »}] Cette église est un édifice des XVe et XVIe siècles, largement remaniée dans la seconde moitié du XIXe siècle. Son intérêt réside, aujourd’hui, principalement, dans son porche monumental dont l’importance, l’originalité de la structure ouverte sur trois côtés et la qualité du décor retiennent l’attention. Parking.

Cet édifice des XVe et XVIe siècles, remanié dans la seconde moitié du XIXe siècle, fera prochainement l’objet d’une rénovation.

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