Visite guidée de l’église Saint Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, Le Guerno

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint Jean-Baptiste Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Jean-Baptiste Morbihan

Rendez-vous devant l’église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Visite guidée de l’église proposée par Cécile Cauchy, et organisée par Damgan La Roche Bernard Tourisme.

Découverte du village classé Commune du Patrimoine Rural de Bretagne, et visite guidée de l’église qui serait d’origine Hospitalière, et qui conserve de nombreux éléments de décors du 16ème siècle et des peintures murales de la fin du 14ème / début du 15ème siècle.

Église Saint-Jean-Baptiste Rue des Hospitaliers, 56190 Le Guerno, France Le Guerno 56190 Morbihan Bretagne 0297429476 https://www.leguerno.fr/decouvrir/patrimoine/patrimoine-bati Église reconstruite en 1570 à l’emplacement d’un édifice plus ancien dont il subsiste des parties dans l’édifice actuel. L’origine remonte probablement aux Templiers. En 1160, le fief fut donné à l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. L’afflux des pèlerins était tel qu’une chaire extérieure fut placée contre la façade sud. En effet, le culte de Sainte-Anne attirait de nombreux marins et celui de la Passion rassemblait une foule de pèlerins le Vendredi Saint. Un pèlerin en provenance de la Terre sainte y aurait laissé un fragment de la Vraie Croix. Une petite croix en argent doré du XIIIe siècle conserve cette relique. Le pèlerinage lui-même doit remonter au XIIe siècle.

Visite guidée de l’église proposée par Cécile Cauchy

@aLamoureux