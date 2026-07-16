Visite guidée de l’église Saint-Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, Sury-près-Léré

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Jean-Baptiste Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h00 Église Saint-Jean-Baptiste Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Lors d’un travail de mémoire sur l’architecture des églises sur Cher Nord, Adeline Dollet, adjointe au patrimoine à ce jour, fera une visite guidée de l’église Saint-Jean Baptiste et évoquera ces écrits pour partager ses connaissances auprès du public.

Église Saint-Jean-Baptiste 2 Lieu Dit Croculat 18240 Sury-près-Léré Sury-près-Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire L’église fut entièrement reconstruite au début du XVIe siècle pour remplacer un édifice sans doute détruit lors des guerres de Cent ans. Elle s’inscrit dans le grand mouvement de rénovation et de reconstruction qui se développa au XVe siècle et se pousuivit au début du 16e dans le style gothique flamboyant. La nef à trois travées, sans transept, se prolonge par un choeur également à trois travées puis par une abside polygonale. Choeur et abside sont éclairés par des baies à remplage flamboyant. Le décor sculpté, d’inspiration médiévale, témoigne de la poursuite de la sculpture de la fin du XVe siècle. Le portail occidental s’orne d’un gâble en accolade, flanqué de pinacles et orné de monstres ailés.

Lors d’un travail de mémoire sur l’architecture des églises sur Cher Nord, Adeline Dollet, adjointe au patrimoine à ce jour, fera une visite guidée de l’église Saint-Jean Baptiste.

©Antoine Llense