Visite guidée de l’église Saint-Louis, Église Saint-Louis, Villemomble

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Louis 19 et 20 septembre Église Saint-Louis Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée de l’église saint-Louis : histoire, architecture, vitraux, extérieur du clocher,…

Prenez la visite en route lorsque vous arrivez, et temrinez-la quand vous êtes revenu à votre point de départ !

Durée approximative : 45 min

Église Saint-Louis Place de la République, 93250 Villemomble, France Villemomble 93250 Seine-Saint-Denis Île-de-France 0145287181 https://eglisevillemomble.catho93.fr L’église est édifiée en 1901 par l’architecte Georges Dumont. Elle est composée d’une ossature métallique et d’un remplissage de pierres meulières. En 1926, Paul Tournon construit le clocher en ciment sculpté « a fresco » par Carlo Sarrabezolles.

Visite guidée de l’église Saint-Louis

©Paroisses de Villemomble