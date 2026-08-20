Visite guidée de l’église Saint-Martin de Doux, Église, Doux

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Martin de Doux Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fermée au public depuis 2006, l’église de Doux a été sauvée d’un risque d’effondrement de son clocher par des travaux spectaculaires menés en 2025-2026.

Venez découvrir les travaux de taille de pierre et de couverture réalisés en participant à une visite guidée et à des ateliers ‘charpente’ et ‘taille de pierre’ en présence des compagnons ayant participé aux travaux !

Église 65 Rue Saint-Martin, 08300 Doux, France Doux 08300 Ardennes Grand Est

Fermée au public depuis 2006, l’église de Doux a été sauvée d’un risque d’effondrement de son clocher par des travaux spectaculaires menés en 2025-2026.

©Ministère de la Culture