Visite guidée de l’église Saint-Martin, Eglise Saint-Martin, Malzéville

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Martin Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise Saint-Martin Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez les étapes de la construction, les structures architecturales gothiques et venez lire les décors peints ou sculptés.

Eglise Saint-Martin 42 rue de l’église 54220 Malzéville Malzéville 54220 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 79 02 86 81 C’est une église gothique flamboyant du XVe siècle, classée partiellement parmi les monuments historiques, doté d’un riche patrimoine pictural notamment (peintures murales classées, sculpture, boiserie) récemment restauré.

Regarder les étapes de la construction, les structures architecturales gothiques. Lire les décors peints ou sculptés.

©A. Colotte