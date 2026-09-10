Visite guidée de l’église Saint-Martin / Exposition Cartes Postales Anciennes, Eglise Saint Martin à Villers Saint-Barthélemy, Villers-Saint-Barthélemy

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Martin / Exposition Cartes Postales Anciennes 19 et 20 septembre Eglise Saint Martin à Villers Saint-Barthélemy Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de 14h00 à 18h00.

Visites commentées (1 heure environ) à 14h30 et 16h30

A l’occasion du bicentenaire de la photographie, une exposition de cartes postales anciennes montrant des vues de Villers photographiées durant la première moitié du XXème siècle sera présentée dans l’Eglise.

Eglise Saint Martin à Villers Saint-Barthélemy Rue du Pavillon Villers Saint Barthélemy Villers-Saint-Barthélemy 60650 Oise Hauts-de-France 03 44 84 41 36 Parking au niveau de la mairie

Accès PMR limité (marches)

Visite libre de 14h00 à 18h00.

© Philippe Macquignon