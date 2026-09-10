Visite guidée de l’église Saint-Pierre d’Isserteaux, Eglise Saint-Pierre, Isserteaux

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Pierre d’Isserteaux 19 et 20 septembre Eglise Saint-Pierre Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Avec l’association Isserteaux Patrimoine et Histoire

De style roman, l’église Saint-Pierre d’Isserteaux a été édifiée dans le second tiers du XIIe siècle et remaniée en partie aux XIVe et XVe siècle. Elle présente certains éléments sculptés caractéristiques particulièrement visibles dans le chœur. La richesse et la diversité des matériaux utilisés pour sa construction lui confèrent le charme d’une modeste église de campagne des premiers contreforts du Livradois.

Eglise Saint-Pierre 25 Bourg d’Isserteaux 63270 Isserteaux Isserteaux 63270 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Avec l’association Isserteaux Patrimoine et Histoire

©Alain Arnaud