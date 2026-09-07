Visite guidée de l’église Saint-Pierre d’Ourjout, Église Saint-Pierre d’Ourjout, Bordes-Uchentein
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre d'Ourjout · Bordes-Uchentein
Informations pratiques
Visite guidée de l’église Saint-Pierre d’Ourjout 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre d’Ourjout Ariège
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visites guidées gratuites.
Église Saint-Pierre d’Ourjout Les Bordes-sur-Lez 09800 Bordes-Uchentein Bordes-Uchentein 09800 Les Bordes-sur-Lez Ariège Occitanie 33 (0) 6 83 82 15 02 https://patrimoine-bordes-uchentein.fr Cette église du XIᵉ siècle abrite, dans son abside, de remarquables peintures murales datant du XIIᵉ siècle. Parking à proximité
Visites guidées gratuites.
©Association Patrimoine, Art et Culture de Bordes-Uchentein