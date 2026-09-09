Visite guidée de l’église Saint-Pierre, Eglise Saint-Pierre, Saint-Pierre-de-Vassols

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Pierre Samedi 19 septembre, 10h30 Eglise Saint-Pierre Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE

10h30 visite guidée, 14h30-16h30 visites libres | Église Saint-Pierre

Pas à pas dans cette vaste église, prenons le temps d’observer ensemble les tableaux, statues et décors peints qu’elle contient. Ils ont mille histoires à vous raconter… Visite à 10h30 avec Stéphanie Collet, cheffe du service culture et patrimoine de la CoVe.

→ Tout public. Gratuit. Sans réservation

Eglise Saint-Pierre place de l’église 84330 Saint Pierre de vassols Saint-Pierre-de-Vassols 84330 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE

©Service Culture et Patrimoine de la CoVe