Visite guidée de l’église Saint-Pierre, Eglise Saint-Pierre, Saint-Pierre-de-Vassols
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Pierre · Saint-Pierre-de-Vassols
Informations pratiques
Visite guidée de l’église Saint-Pierre Samedi 19 septembre, 10h30 Eglise Saint-Pierre Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE
10h30 visite guidée, 14h30-16h30 visites libres | Église Saint-Pierre
Pas à pas dans cette vaste église, prenons le temps d’observer ensemble les tableaux, statues et décors peints qu’elle contient. Ils ont mille histoires à vous raconter… Visite à 10h30 avec Stéphanie Collet, cheffe du service culture et patrimoine de la CoVe.
→ Tout public. Gratuit. Sans réservation
Eglise Saint-Pierre place de l’église 84330 Saint Pierre de vassols Saint-Pierre-de-Vassols 84330 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE
©Service Culture et Patrimoine de la CoVe