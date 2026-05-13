Visite guidée de l’église Saint-Pierre Église Saint-Pierre Neuville-lès-Decize
Visite guidée de l’église Saint-Pierre Église Saint-Pierre Neuville-lès-Decize jeudi 13 août 2026.
Neuville-lès-Decize
Visite guidée de l’église Saint-Pierre
Église Saint-Pierre Neuville-lès-Decize Neuville-lès-Decize Nièvre
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 11:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Venez découvrir les péripéties de cette église pas comme les autres qui abrite notamment un groupe sculpté en pierre polychrome du XVIème siècle.
En partenariat avec la Communauté de Communes Nivernais-Bourbonnais. .
Église Saint-Pierre Neuville-lès-Decize Neuville-lès-Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 4 70 66 48 25
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English : Visite guidée de l’église Saint-Pierre
L’événement Visite guidée de l’église Saint-Pierre Neuville-lès-Decize a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Saint-Pierre Magny-Cours