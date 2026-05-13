Neuville-lès-Decize

Visite guidée de l’église Saint-Pierre

Église Saint-Pierre Neuville-lès-Decize Neuville-lès-Decize Nièvre

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-13 11:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Venez découvrir les péripéties de cette église pas comme les autres qui abrite notamment un groupe sculpté en pierre polychrome du XVIème siècle.

En partenariat avec la Communauté de Communes Nivernais-Bourbonnais. .

Église Saint-Pierre Neuville-lès-Decize Neuville-lès-Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 4 70 66 48 25

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English : Visite guidée de l’église Saint-Pierre

L’événement Visite guidée de l’église Saint-Pierre Neuville-lès-Decize a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Saint-Pierre Magny-Cours