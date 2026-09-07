Visite guidée de l’Église Saint-Pierre Saint-Paul, Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Jouy-sous-Thelle
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul · Jouy-sous-Thelle
Informations pratiques
Visite guidée de l’Église Saint-Pierre Saint-Paul 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Partez à la découverte de ce monument majeur de Jouy-sous-Thelle,
érigé au XVIe siècle. Au cours d’une visite commentée d’une heure,
découvrez son architecture, son histoire et les enjeux liés à la
préservation de ce patrimoine de pierre qui a, au cours de son histoire,
fait face à de nombreux dangers.
Une visite proposée par un historien de l’art de l’École du Louvre.
Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul 21 Rue de Saint Michel, 60240 Jouy-sous-Thelle, France Jouy-sous-Thelle 60240 Oise Hauts-de-France
Partez à la découverte de ce monument majeur de Jouy-sous-Thelle,
©Matthieu GONET
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