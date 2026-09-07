Visite guidée de l’Église Saint-Pierre Saint-Paul, Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Jouy-sous-Thelle

Informations pratiques

Visite guidée de l’Église Saint-Pierre Saint-Paul 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Partez à la découverte de ce monument majeur de Jouy-sous-Thelle,

érigé au XVIe siècle. Au cours d’une visite commentée d’une heure,

découvrez son architecture, son histoire et les enjeux liés à la

préservation de ce patrimoine de pierre qui a, au cours de son histoire,

fait face à de nombreux dangers.

Une visite proposée par un historien de l’art de l’École du Louvre.

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul 21 Rue de Saint Michel, 60240 Jouy-sous-Thelle, France Jouy-sous-Thelle 60240 Oise Hauts-de-France

Partez à la découverte de ce monument majeur de Jouy-sous-Thelle,

©Matthieu GONET