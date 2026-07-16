Visite guidée de l’église Sainte-Cécile et démonstration de vannerie, Eglise Sainte-Cécile, Fréjairolles

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Sainte-Cécile et démonstration de vannerie 19 et 20 septembre Eglise Sainte-Cécile Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Un patrimoine oublié dans le Tarn

L’église Sainte-Cécile de Fréjairolles est un lieu unique par la richesse de ses peintures et de ses sculptures.

Entièrement peinte par le maître René Gaillard-Lala, reconnu en Occitanie pour ses décors et fresques dans plusieurs églises régionales, elle témoigne d’un savoir-faire traditionnel autour de la peinture à fresque.

Le mobilier d’église et les sculptures sont l’œuvre de Pierre Paul-Laclau, virtuose du ciseau à bois, connu notamment pour son baptistère réalisé dans l’église de Lacalm.

À proximité, vous pourrez également visiter la forge et assister à une démonstration de vannerie le samedi.

Eglise Sainte-Cécile 6 Rue du Village Haut, 81990 Fréjairolles Fréjairolles 81990 Tarn Occitanie 06 47 83 43 55 https://www.facebook.com/share/19mhAfyLoc/ Un patrimoine oublié dans le Tarn.

L’église Ste Cécile à Fréjairolles est un lieu unique par la richesse de ses peintures et sculptures.

Elle est entièrement peinte par le maître René Gaillard-Lala, reconnu en Occitanie par les décors et fresques de plusieurs églises régionales. Il pratique la peinture de la fresque avec le savoir-faire traditionnel de la fresque à « fresco », la pose des pigments se faisant sur un enduit encore frais.

Le mobilier d’église et les sculptures sont nés du talent de Pierre Paul-Laclau, virtuose du ciseau à bois. On connaît notamment son baptistère en l’église de Lacalm. Parking à proximité, accès aménagé pour les personnes présentant un handicap.

Un patrimoine oublié dans le Tarn.

©Anabelle Reynes