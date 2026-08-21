Visite guidée de l’église Sainte-Eulalie, Le Transfo, Benet

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Sainte-Eulalie Dimanche 20 septembre, 10h00 Le Transfo Vendée

Visite guidée gratuite toutes les heures entre 10h et 13h et entre 14h et 17h. Rendez-vous au Transfo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée de l’église Sainte-Eulalie, célèbre pour sa façade romane du XIIe siècle typique de l’art roman du Bas-poitou. Classée au titre des monuments historiques avec l’archivolte évoquant le Nouveau et l’Ancien Testament et derrière cette façade son église-halle gothique du XVe siècle, l’une des plus grandes églises de Vendée.

Le Transfo 45 rue de la Combe 85490 Benet Benet 85490 Benet Vendée Pays de la Loire 02 51 00 96 26 http://www.mairie-benet.fr Visite guidée des Peux : découverte de Benet et de son patrimoine naturel et historique du néolithique à nos jours, à travers ses sentiers caractéristiques qui relient les deux coteaux du bourg. En passant par les ruines du château, le passage à Benet, d’illustres personnages vous seront contés : Henry IV, le Duc de Montpensier, Duguesclin. Parkings à proximité

Visite guidée de l’église Sainte-Eulalie, célèbre pour sa façade romane du XIIe siècle typique de l’art roman du Bas-poitou. Classée au titre des monuments historiques.

©Pascale Brouck